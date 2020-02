Brexit, Prodi: sono convinto che la Gb tornerà nella UE

Condividi

“Sono stati anni belli ma anche faticosissimi nel rapporto con la Gran Bretagna. Per ogni decisione c’era sempre da discutere l’eccezione”. E in ogni caso “sono convinto che avranno problemi e tra 15 o 20 anni torneranno”. Lo ha dichiarato all’indomani della Brexit l’ex premier del centrosinistra ed ex presidente della Commissione Ue Romano Prodi.

“Non è una bella giornata per l’Europa perchè la Gran Bretagna – ha detto ancora Prodi- rappresentava molto in Europa sia dal punto di vista politico militare sia della ricerca scientifica e della finanza. Ma è sempre stato il Paese inquieto d’Europa”. askanews