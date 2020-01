Virus Cina, è arrivato lo scienziato. Renzi: No al panico populista

“E’ facile, facilissimo, suscitare il panico con un approccio populista. Più difficile è governare, specie in passaggi complicati. In queste ore, viviamo il paradosso di persone in fila per comprare le mascherine, le stesse che magari fino a qualche giorno fa sui social si professavano NoVax. Il mio suggerimento è quello di affidarsi alle persone competenti. Su tutti, invito a seguire le raccomandazioni e naturalmente ad ascoltare i consigli delle persone serie, a cominciare dal professor Roberto Burioni”.

Lo scrive Matteo Renzi nella enews parlando dell’emergenza sanitaria per il coronavirus.