M5s, Crimi: “Noi né citofoni né Papeete”

Condividi

“Il M5S c’è, ci sarà e alle prossime elezioni sarà sempre più forte… Noi non stiamo a inseguire il consenso elettorale a tutti i costi, non facciamo le citofonate per cercare consenso o i coctkail al Papeete. Noi cerchiamo di fare le cose per l’interesse dei cittadini”.

Così il capo politico del M5S Vito Crimi, a margine di un evento a Napoli.