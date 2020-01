Brexit, Farage esulta: “niente più bullismo UE. Good bye!”

Condividi

“Niente più contributi finanziari, niente più Corte di Giustizia Europea, niente più politica comune della pesca, niente più discussioni, niente più bullismo. Good bye”.

.@Nigel_Farage: "No more financial contributions, no more European Court of Justice, no more common fisheries policy, no more being talked down to, no more being bullied." pic.twitter.com/ZQ8aQ4qVmM

— BrexitCentral (@BrexitCentral) January 29, 2020