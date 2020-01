Regionali, affluenza record in Emilia Romagna

Regionali: seggi aperti da stamane alle ore 7 e fino alle 23, per eleggere il presidente della Giunta e i componenti dell’Assemblea legislativa in Emilia Romagna e in Calabria.

Alta l’AFFLUENZA ai seggi con cifre da record in particolare in Emilia Romagna. Alle 19 è stata del 58,82%, quasi il doppio rispetto al 30,89% alla stessa ora nella precedente consultazione di riferimento nel 2014.

L’affluenza in Italia per le elezioni regionali in Calabria, alle ore 19, è stata del 35,52%: il dato è in aumento rispetto al 34,68% della precedente consultazione di riferimento. Lo rileva il Viminale. ANSA