Conte: rispettiamo la sovranità dell’Iraq

“Ottimo incontro oggi con il presidente Barham Salih.

L’Italia rispetta la sovranità dell’Iraq e rimane disponibile a coltivare un dialogo franco e offrire il sostegno che il popolo e le autorità irachene riterranno più opportuno per la stabilità dell’area e la lotta al terrorismo”. Lo scrive il premier Conte su twitter.

Excellent meeting with President @BarhamSalih. Italy remains ready for an open dialogue and supports Iraqi authorities and people in their quest for stability and in the fight against terrorism, in full respect of Iraq's sovereignty and ownership pic.twitter.com/ENRuyvNyGG

— Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) January 24, 2020