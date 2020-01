LA SVEZIA È PERSA, il governo non ha più il controllo

Condividi

di Guido da Landriano – “Sfortunatamente questo governo ha perso il controllo di ciò che sta accadendo in Svezia. Adesso la mattina ci svegliamo con le notizie di bombe ed esplosioni, questa volta nella cerchia interna di Stoccolma e nel centro di Uppsala”. Questo scrive il leader del partito moderato Ulf Kristersson in un recente articolo di Aftonbladet.

Quest’anno ci sono stati circa 257 attacchi bomba denunciati alla polizia nel 2019, contro i 162 del 2018, secondo il Consiglio Nazionale per la prevenzione del Crimine. Non ci sono molti dettagli sul tipo e la potenza delle bombe, ma pare si tratti di pentole a pressione riempite di esplosivo, come dice Reuters.

Tutti hanno notato la cosa, svedesi in testa.. Tranne il governo di centrosinistra.

