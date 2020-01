Emilia-Romagna, Mihajlovic: “Io tifo Borgonzoni e Salvini”

“Tifo per Matteo Salvini e spero che possa vincere in Emilia-Romagna con Lucia Borgonzoni”. E’ l’assist alla candidata della Lega in vista delle elezioni regionali di domenica del tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, in una intervista a ‘Il Resto del Carlino’.

“Cambiare tanto per cambiare non serve. Io posso solo dire che sono in Italia dal 1992 e anche se non è il mio Paese di origine, è come se lo fosse diventato. E, da allora, trovo l’Italia peggiorata. Quindi bisogna avere idee e la forza di migliorare -prosegue il tecnico serbo che sulla candidata della Lega aggiunge-. E le donne… beh le donne sono più forti degli uomini”.





Salvini “mi ispira fiducia. Quello che dice, poi lo realizza. E il fare è sempre più raro nei nostri tempi”, aggiunge Mihajlovic affermando: “Ci siamo visti l’altro giorno. È stato un incontro più che piacevole. Lui è mio amico, ci conosciamo da tanti anni, dai tempi del Milan (Sinisa lo allenò nel 2015-2016, ndr). Mi piace la sua forza, la sua grinta, è un combattente – prosegue l’allenatore serbo – Matteo è uno tosto, fa quello che fanno i grandi nel calcio: se promette, mantiene. I grandi uomini fanno questo, nello sport e nella politica”. E ancora: “Salvini è intelligente e capace, è all’altezza di guidare il Paese. Posso solo fare un paragone con quello che è successo a me in Serbia. Quand’ero diventato allenatore della Nazionale volevo cambiare tutto, togliere i privilegi, dare più spazio ai giovani, a chi aveva fame, a chi aveva la mentalità giusta. Ma ho trovato forti opposizioni perché per molti era più comodo vivere le cose così com’erano”. “Non siamo più fermi a 30-40 anni fa come testa. Le donne hanno carattere, determinazione, riescono sempre: Lucia è una di queste donne. Non la conosco personalmente, ma so che sarà all’altezza. Bisogna avere coraggio nella vita e per cambiare serve coraggio. Io dico la mia opinione come persona, non do lezioni. Ma penso al carisma e a chi mi dà fiducia”, conclude. ADNKRONOS

