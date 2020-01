Emilia Romagna, Zingaretti: se perdiamo il governo non cade

“In caso di sconfitta del centrosinistra in Emilia Romagna cadrà il governo? No il governo non cade, l’oggetto del voto è chi può fare meglio il presidente della Regione e Bonaccini lo può fare. Salvini evita di promuovere la sua candidata perché è più debole”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ospite di Rtl 102.5.

Il leader del Pd si è detto “ottimista” in vista del voto in Emilia-Romagna e Calabria: “Vedo che c’è una bella reazione per difendere quelle terre, sono orgoglioso di un partito che dopo la sconfitta drammatica del 2018 è tornato in campo. Il Pd è il pilastro delle alternative alle destre e sento la necessità di continuare nel rinnovamento”. “Noi dobbiamo ricostruire un campo di forze, andare avanti insieme, andiamo avanti perché quelle elezioni vadano bene“, ha aggiunto. (ITALPRESS).