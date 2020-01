Emilia Romagna, Zingaretti: Borgonzoni candidatura debole

Condividi

“Questa è una regione governata bene e per invadere l’Emilia-Romagna hanno trovato una candidatura debole, se non finta“. Lo ha detto il segretario Pd Nicola Zingaretti, a margine di un incontro elettorale a Imola. Un’iniziativa a cui hanno partecipato anche il segretario regionale Paolo Calvano, l’ex sindaco di Imola e oggi parlamentare Daniele Manca, l’ex ministro Giuliano Poletti, la candidata in consiglio regionale Francesca Marchetti.

Zingaretti ha fatto anche un appello a votare Bonaccini e a non disperdere il voto tra i vari candidati alla Presidenza di sinistra. Sentiamo Zingaretti

di Etv