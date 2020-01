Conferenza sulla Libia, Gentiloni: ‘chapeau alla Merkel’

Condividi

ROMA, 19 GEN – “Non so come andrà la Conferenza di Berlino. So che la cancelliera Merkel ha fatto il possibile per resuscitare il dialogo. Chapeau”. Lo scrive su Twitter il Commissario Ue per l’economia Paolo Gentiloni