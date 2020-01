CHRISTIANDAY NOI CI SAREMO – Roma, 25 gennaio

CHRISTIANDAY NOI CI SAREMO il prossimo 25 gennaio a Roma in piazza Santi Apostoli

C’eravamo il 4 luglio 2007 alla riuscitissima “Manifestazione nazionale contro l’esodo e la persecuzione dei cristiani in medio oriente, per la liberta religiosa nel mondo” promossa da Magdi Cristiano Allam

C’eravamo il 18 luglio 2012 alla bellisima iniziativa “Salviamo i cristiani” promossa dall’omonima Associazione presieduta da Silvana De Mari.

Ci saremo il 25 gennaio prossimo alla manifestazione CHRISTIANDAY per difendere i nostri valori cristiani. Cercheremo di dare il nostro contributo nel coinvolgere chiunque voglia far sentire la propria voce contro la crescente discriminazione, persecuzione, stragi e blasfemia nei confronti dei cristiani e del cristianesimo.

In Italia – dice Armando Manocchia – c’è un gran bisogno di Persone, perbene, di Persone dotate di fede e ragione, di Persone determinate a colmare “il vuoto” politico e istituzionale impera l’assenza totale di etica e di morale al fine di difendere i valori assoluti e universali non negoziabili della sacralità della vita, della dignità della persona, della libertà religiosa che garantiscono tutt indistintamente, senza alcuna eccezione.

Per rivendicate il pieno riconoscimento della libertà religiosa e salvaguardare i diritti dei cristiani, Armando Manocchia interverrà in qualità di presidente della Associazione Una Via Per Oriana Fallaci.

Vi inviatiamo a partecipare