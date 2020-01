Ma la kommissione Boldrini dov’è?

“Meglio tardi che mai!

Approvato dal Consiglio dei Ministri il regolamento per l’uso del Taser: ora mi aspetto tempi rapidi per dare uno strumento in più alle Forze dell’Ordine, compresa la Polizia penitenziaria.” Lo ha scritto Salvini su Twitter.

Subito dopo ha aggiunto “È una vittoria della Lega che il governo “sbarchi, tasse e manette” non è riuscito a smontare nonostante l’opposizione della sinistra.

Sempre dalla parte dei nostri agenti in divisa!”

Un utente, alle 7,08 del mattino, ha commentato: “Spero che t’ammazzano i figli”.

Al momento in cui scriviamo, il commento è ancora lì. Ma la presunta Kommissione Boldrini-Segre contro l’odio che fa?