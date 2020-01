Bergoglio: il meticciato può creare un popolo nuovo e migliore

“È un tema assai importante ai tempi d’oggi ma in qualche modo il meticciato c’è sempre stato. Si tratta di popoli che cercano in giro nel mondo luoghi e società in grado di ospitarli e addirittura di trasformarli in cittadini del paese nel quale sono arrivati. Probabilmente ad avere figli e moglie in quel paese. In questo modo i popoli della nostra specie tendono a creare un popolo nuovo dove le qualità e i difetti dei popoli originari concorrono a produrne uno che si spera sia migliore“.

Lo dice Papa Francesco, in un colloquio con Eugenio Scalfari pubblicato oggi dal quotidiano La Repubblica.

“È il tema delle emigrazioni e immigrazioni, sempre stato attuale e non ora soltanto – aggiunge -: la popolazione del nostro pianeta è cambiata continuamente nelle sue caratteristiche fisiche, mentali, di personalità. La stessa cosa si può dire del mondo in cui abitiamo.”

Un popolo migliore lo voleva anche Hitler.

A quanto pare, il meticciato non crea affatto un “popolo migliore”…