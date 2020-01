Nelle prigioni del Kurdistan siriano 15mila jihadisti di 30 nazionalità

Oltre 15.000 jihadisti dell’organizzazione dello Stato islamico sono attualmente detenuti nel Kurdistan siriano. Cosa fare? Tenerli prigionieri o rimpatriarli in Europa per metterli alla prova? E’ con questi dubbi che i giornalisti Romain Boutilly e Florian Le Moal sono andati a incontrare questi detenuti, tra i più pericolosi al mondo. Le autorità locali curde hanno permesso loro di visitare e filmare una delle sette prigioni dove sono tenuti gli ex combattenti di Daesh.

A Hassaké, a due ore dal confine turco, sono detenuti 5.000 prigionieri molto determinati e pericolosi. Jihadisti irriducibili, sono stati catturati dopo la caduta dell’ultimo bastione dell’organizzazione dello Stato Islamico, a Baghouz. Per loro, nessuna passeggiata in prigione o contatti con le famiglie. Per nove mesi hanno visto passare solo la Croce Rossa. Separati dal mondo, non sanno che il loro leader, Abu Bakr Al-Baghdadi è stato. Per evitare la ribellione, ai giornalisti viene chiesto di non rivelare loro nulla.

L’edificio è una vecchia università, trasformata dai curdi in una prigione di cinquanta celle, tutte sovraffollate. In ognuna di esse si trovano fino a 130 prigionieri, di 30 nazionalità diverse. Indossano tutti la stessa tuta arancione fornita ai curdi dall’esercito americano. Qui si mescolano i combattenti sospettati di atrocità, di attacchi terroristici o semplici soldati dell’Isis.

Le condizioni di detenzione sono difficili. “Dormiamo l’uno sopra l’altro. L’acqua arriva 30 minuti al giorno, non c’è molto cibo”, afferma Daniel, un prigioniero svizzero di 24 anni. Dice che vuole “una vita come quella che aveva prima, tornare a prendersi cura della famiglia”, ma ammette di essere pessimista. Ha “non troppi rimpianti”, ammette. Originario di Ginevra, è stato uno dei primi stranieri a unirsi a Daesh all’inizio del 2015. Nega di aver combattuto, ma la stampa svizzera ha pubblicato alcune sue foto che lo presentano come molto pericoloso. Il suo nome è nella lista dell’Interpol dei jihadisti stranieri che appartenevano alla Brigata dei martiri – uomini addestrati per tornare in Europa e compiere attacchi.

Nella cella successiva, un giovane algerino fornisce alcuni dettagli su cui le forze curde evitano di fornire ulteriori dettagli: “Ci sono minori. Non hanno nulla a che fare con la guerra”. Sarebbero 150 ragazzi dai 9 ai 15 anni, figli di jihadisti morti in combattimento. I giornalisti non hanno accesso a quest’area della prigione.

Si dice che anche i jihadisti francesi detenuti in questa prigione siano stati sfollati e interrogati dai servizi di intelligence francesi inviati sul posto.

