Migrante espulso da centro di accoglienza aggredisce direttrice e carabinieri

FASANO, BRINDISI – Viene espulso dal Cara e prima si scaglia contro la direttrice del centro e poi aggredisce i carabinieri: è successo a Fasano dove un 21enne originario della Liberia, Vafee Kaba, ha dato in escandescenze dopo aver ricevuto la notifica di un provvedimento di revoca di accoglienza presso un centro della zona.

Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it, il giovane, in preda alla collera, ha strattonato e insultato la responsabile del centro. Successivamente si è introdotto con forza all’interno della struttura e ha minacciato e spintonato anche due carabinieri del Norm della locale compagnia che erano intervenuti su richiesta della stessa drettrice, provocando loro lievi lesioni.

Il 21enne, quindi, è stato arrestato in flagranza di reato per resistenza, violenza, minaccia e lesioni a pubblici ufficiali e violazione di domicilio. Di concerto con il pm di turno del tribunale di Brindisi, ed è stato portato in carcere.