Il dem Bloomberg: spenderò un miliardo per battere Trump

Il miliardario Michael Bloomberg non ha escluso di spendere un miliardo di dollari della sua fortuna nella corsa per le presidenziali Usa, anche se non otterrà la nomination dem. E ha assicurato che mobiliterà la sua ben finanziata campagna per aiutare anche i senatori Bernie Sanders o Elizabeth Warren, se dovessero vincere le primarie, a battere Donald Trump, nonostante le forti differenza politiche che li separano.

Lo scrive il New York Times citando lo stesso Bloomberg. “Dipende se il candidato ha bisogno di aiuto: se sta facendo molto bene necessita di menoaiuto, altrimenti avrà più bisogno”, ha detto Bloomberg durante una tappa della sua campagna in Texas. Chi conquisterà la nomination, quindi, potrà contare non solo sul suo appoggio finanziario ma anche sulla sua ramificata rete organizzativa.

L’ex sindaco di New York, che conta su una fortuna di oltre 50 miliardi di dollari, ha già speso oltre 200 milioni in spot pubblicitari, con un ritmo di spesa che entro marzo sarà uguale alla somma investita da Barack Obama nel corso dell’intera campagna del 2012. rainews.it