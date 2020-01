Equitazione, doping: positivo sceicco qatariota Al Thani

Due componenti della squadra di salto ostacoli del Qatar, lo sceicco Ali Al Thani e Bassem Mohammed, sono risultati positivi ad un metabolita della cannabis in un test antidoping effettuato lo scorso ottobre. Lo ha reso noto la Federazione internazionale equestre (Fei), informando che i due cavalieri, entrambi qualificati per le Olimpiadi di Tokyo, non sono stati sospesi, in attesa delle controanalisi.

Il test era stato effettuato durante un concorso Csio a Rabat, evento valido per le qualificazione ai Giochi, ottenuta proprio dal Qatar e anche dall’Egitto. “La sostanza identificata è tra quelle potenzialmente consumate per uno scopo diverso dal miglioramento delle prestazioni”, fa sapere intanto la Fei. Lo sceicco Al Thani ha concluso al sesto posto la competizione individuale a Rio 2016, dove era stato il portabandiera della delegazione quatariota. (ANSA-AFP).