Bonaccini & Co a vedere la Juve coi soldi della società pubblica

di Chiara Giannini – Il Pd vuol governare in Emilia Romagna, ma intanto il candidato Stefano Bonaccini finisce all’interno di una bufera. I fatti risalgono al periodo 2015-2017, quando Iren spa, società quotata in borsa a maggioranza pubblica che gestisce i servizi elettricità, gas, rifiuti e acqua nei Comuni di Torino, Genova, Parma, Piacenza e Reggio Emilia acquistò abbonamenti per due stagioni (campionato 2015/2016 e 2016/2017) per svariate partite di Champions League relative alle partite di calcio della Juventus presso il Juventus Stadium (oggi Allianz Stadium) di Torino.

Iren è controllata per mezzo di un patto di sindacato dai Comuni di Torino, Genova, Parma e Reggio Emilia e da circa 100 piccoli Comuni sparsi tra l’Emilia, il Piemonte, la Liguria, in particolare i 3 Comuni maggiori azionisti, ossia Torino, Genova e Reggio Emilia e la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione nominano rispettivamente il presidente, l’amministratore delegato e il vicepresidente.