Crotone, 10 sardine: “Salvini vaff…, buffone, bella ciao”

Condividi

Non si arresta la campagna elettorale di Matteo Salvini. Il leader della Lega è sceso in piazza a Crotone, anche qui ad attenderlo sardine e piddini. “Vaff… Salvini”, questo il coro di “accoglienza” al quale l’ex ministro ha risposto con ironia. “Centri sociali, pesciolini e Bella Ciao. Anche a Crotone, alla folta schiera di ‘democratici’ noi rispondiamo con un sorriso e tanti baci” ha cinguettato con tanto di video in cui si può vedere la folla (si fa per dire) oceanica di sinistri.

Non è la prima volta che il movimento capitanato da Mattia Santori si dimostri un buco nell’acqua: durante il congresso della Lega, mesi fa, i riottosi erano scesi in piazza a Milano. E neanche a dirlo, più che pesci sembravano quattro gatti. liberoquotidiano.it