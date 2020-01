Venezia: tunisino aggredisce una ragazza e distrugge un bar, subito libero

San Marco, a Venezia, mercoledì, teatro di un grave episodio di violenza. Il video che vi mostriamo mostra in tutta la sua crudezza l’incredibile episodio di aggressività e violenza urbana.

La polizia è stata chiamata con intervento in urgenza per “un soggetto molesto che spintonava i passanti” nei pressi dell”Osteria all’Alba’. Si sono quindi subito portati sul posto, poco prima delle 23.00, gli agenti del Commissariato San Marco che hanno individuato lo straniero violento.

Il tunisino, prima ancora del loro arrivo, aveva infatti aggredito anche una ragazza di passaggio che era riuscita a scappare rifugiandosi all’interno. Non pago, lo straniero ha rivolto, a quel punto, la sua furia verso il negozio: ha afferrato la piantana di un posacenere e ha cominciato a tentare di sfondare le vetrate del locale.

Il video mostra gli attimi drammatici in cui l’uomo tenta proprio di sfasciare tutte le vetrine dell’esercizio mentre all’interno la ragazza urla dalla paura. Alla fine dello show, per coronamento ai suoi gesti, mostrava infine il ‘dito medio’ alle persone presenti nel locale proprio nel momento in cui arrivavano gli agenti.

La pattuglia del Commissariato San Marco è intervenuta a quel punto bloccando il soggetto mentre voleva allontanarsi. L’uomo ha quindi pensato di opporre resistenza al controllo di polizia, gli agenti lo hanno pertanto bloccato e condotto in Questura per l’identificazione.

Lo straniero è stato successivamente identificato dalla Volante lagunare per T.H., cittadino tunisino di 29 anni.

L’uomo è stato deferito in stato di libertà per i reati di resistenza e minaccia a P.U. e danneggiamento.