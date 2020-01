UE, Timmermans: “In Europa c’è emergenza fascista”

In Europa, “ovunque vedo antisemitismo, razzismo, xenofobia, c’è un’emergenza fascista”. Parola dell’olandese Frans Timmermans, numero due della Commissione europea ed esponente del Partito socialista europeo. Che in un’intervista al Corriere della Sera attacca anche il leader della Lega, Matteo Salvini: “Si crede il salvatore del Paese, ma se la situazione dei migranti in Italia è migliorata” il merito è delle “politiche realizzate passo per passo con l’Unione europea”.

L’emergenza fascista – Timmermans, balzato di recente agli onori delle cronache per aver intonato Bella Ciao durante un meeting a Bruxelles dei socialisti (in perfetto italiano, visto che ha studiato da giovane a Roma e da allora è un accanito tifoso della squadra di calcio giallorossa), si è detto preoccupato per l’aumento dei movimenti neofascisti e del razzismo in Europa: “Ovunque vedo antisemitismo, razzismo, xenofobia, c’è un’emergenza fascita – spiega – Anche se non usano le stesse denominazioni, ad accomunarli sono odio e rabbia. Il pericolo più grave che vedo è la grande bugia della sostituzione etnica che sarebbe in corso: la leggenda secondo cui stanno prendendo i nostri posti. Si cercano colpevoli – prosegue il vicepresidente della Commissione – si fomentano odio ed esclusione. Questa è una bugia pericolosa e compito della sinistra è di smascherarla, parlando della paura ma trovando insieme alle persone una soluzione realista senza puntare il dito contro le minoranze”.





Quanto a 'Bella Ciao', cantata insieme all'ex premier italiano Paolo Gentiloni, ora sua collega in Commissione, "non capisco come si possa esser criticato per aver dimostrato il nostro rispetto verso i partigiani italiani che hanno combattuto per la libertà", ha tagliato corto. http://europa.today.it

