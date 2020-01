Egitto: bruciate case dei cristiani copti

Copts United News riporta che alcune case dei cristiani egiziani sono state incendiate la sera del 24 dicembre a Qena. L’incidente è avvenuto pochi giorni prima che i cristiani copti ortodossi celebrassero il Natale, il 7 gennaio. L’incendio doloso è stato una vendetta perché i cristiani avevano voluto pregare insieme nei giorni precedenti il Natale. Il villaggio aveva richiesto la legalizzazione della chiesa un anno fa, ma da allora non sono stati fatti progressi.

La presenza di chiese è una questione molto controversa in Egitto. Le leggi del paese regolano fortemente questo processo, sebbene in misura minore rispetto agli anni precedenti. Le chiese sono spesso una presenza indesiderata nei villaggi, anche nei casi in cui la popolazione ha una forte maggioranza cristiana. Gli estremisti islamici spesso fanno tutto ciò che è in loro potere per impedire alle chiese di operare e per impedire ai cristiani di vivere serenamente all’interno dei villaggi.