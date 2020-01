Renzi, garantista solo per se stesso e per la sua famiglia

Garantisti a targhe alterne!

Suscita profonda delusione e vivo stupore per la faccia tosta dimostrata la scelta renziana di votare per il processo, a mio avviso, politico a Matteo Salvini. È stranissimo che il garantismo invocato a piene mani dal Renzi per sé stesso ed i suoi familiari per reati di natura finanziaria, non viene poi applicato a secondo me inesistenti reati di natura politica! Per giunta ignorando persino la collegialità del presunto reato ed il fatto che invece venga processato solo un Ministro e non gli altri responsabili del Governo dell’epoca recente coinvolti!

Renzi ha utilizzato il parlamento ed il Senato per dire che non si farà processare nelle piazze, ma poi vuole processare gli altri nello stesso modo che rifiuta per sé! Cioè ragazzi, ma così si perde ogni credibilità! E la cosa non mi fa piacere perché più diminuisce il nostro tasso complessivo di coerenza e credibilità e peggio è per tutti! In questo caso Renzi si sta comportando come un grillino giacobino qualunque! Spero si ravveda, ma ne dubito!

Francesco Squillante