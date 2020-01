UE: nessuna nostra missione in Libia

“Al momento non possiamo confermare gli impegni dell’Alto rappresentante Ue Josep Borrell che vadano oltre le prossime ore”. Così uno dei portavoce della Commissione europea a chi gli chiedeva ragguagli sulla possibile missione europea in Libia.

“Per quanto riguarda la missione da parte nostra non è stata annunciata alcuna missione – ha precisato -. L’Alto rappresentante Ue è in contatto costante con tutti i partner rilevanti per chiedere a tutte le parti che si impegnino per una soluzione politica” in Libia. ANSA EUROPA