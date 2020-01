Guai a quel giorno in cui gli italiani apriranno gli occhi!

Condividi

Ornella Mariani a tutto campo: “Guai a quel giorno in cui gli italiani apriranno gli occhi!”

Dalla censura al linciaggio mediatico di chi la pensa diversamente, dal Meccanismo eurropeo di stabilità, al governo che non corrisponde alla volontà del popolo, ai politici asserviti alle potenze straniere fino al silenzio di Mattarella che non tutela la democrazia, che infatti non esiste più.