Attacco con coltello a Villejuif, aggressore ucciso dalla polizia

Condividi

Francia – Un uomo armato di coltello ha accoltellato diverse persone a caso nel parco dipartimentale degli Hautes-Bruyères a Villejuif (Val-de-Marne) questo venerdì intorno alle 14:00. L’aggressore stato ucciso a colpi d’arma da fuoco dalla polizia della Villejuif Crime Squad (BAC) che ha aperto il fuoco diverse volte.

L’uomo è stato neutralizzato vicino al supermercato Carrefour a L’Hay-les-Roses, secondo una fonte della polizia.

I feriti sarebbero tre. Non sono ancora note le motivazioni che avrebbero spinto l’uomo ad attaccare i passanti. L’operazione sarebbe ancora in corso, secondo quanto riferito dalle autorità francesi. Uno dei tre feriti sarebbe in gravi condizioni