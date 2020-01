Governo, Conte dichiara reddito di oltre un milione di euro

Giuseppe Conte ha dichiarato, nel 2019, un reddito di 1.155.229 di euro relativo al periodo d’imposta 2018. Per il presidente del Consiglio è un netto aumento rispetto all’anno precedente, quando l’imponibile era di 370.014 euro. Matteo Salvini ha invece dichiarato 70.173 euro mentre Matteo Renzi 796.281 euro. La dichiarazione patrimoniale è pubblicata sul sito del Senato.

Conte attesta che non sono intervenute “variazioni” in “rapporto all’ultima dichiarazione presentata”: questo significa che resta proprietario di un fabbricato a Roma, probabilmente la sua abitazione privata, e di una Jaguar d’epoca, modello XJ6, immatricolata nel ’96. L’incremento dell’imponibile, spiegano fonti di Palazzo Chigi all’Adnkronos, è dovuto al fatto che quando Conte ha assunto l’incarico di presidente del Consiglio ha dovuto chiudere tutti gli incarichi pendenti emettendo le relative fatture, e, quindi, ha fatturato in un solo anno importi che altrimenti sarebbero stati diluiti nel tempo.