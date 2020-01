Il fidanzato della Pezzopane torna a fare lo spogliarellista e insegnerà storia nelle scuole

L’AQUILA – L’aquilano Simone Coccia Colaiuta, compagno della deputata Pd Stefania Pezzopane, finalista del Grande Fratello Vip, annuncia sui social una nuova avventura per l’anno che verrà.

“Nel 2020 inizierò un percorso di istruzione di storia per i ragazzi sulla Grande Guerra e su Gabriele D’Annunzio attraverso eventi scuole ed università in tutta Italia“, spiega Coccia. La notizia è riportata dal giornale locale www.abruzzoweb.it

L’aquilano aveva fatto parlare di sé qualche settimana fa sempre per un annuncio legato al nuovo anno: “Torno a fare lo spogliarellista”, ha detto Coccia Colaiuta nel salotto Live di Barbara D’Urso.

Un “ritorno di fiamma” per Coccia, che già in passato aveva lavorato come spogliarellista, ma questa volta non sarà solo: con lui ci sarà il collega ballerino Simone Arru, ex partecipante di Tu si que vales.

In attesa di stabilire le prime date del tour, l’aquilano è pronto a portare nelle aule scolastiche i suoi studi sulla Grande Guerra, argomento che rappresenta una sua passione da sempre, e Gabriele D’Annunzio.