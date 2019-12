Emilia Romagna: Cazzola e Bonino sostengono Bonaccini

Condividi

BOLOGNA – Giuliano Cazzola, sindacalista ed economista, sarà il capolista di ‘+Europa’ alle prossime Regionali in Emilia-Romagna. Il suo nome è stato rivelato durante la conferenza stampa della lista, che riunisce il partito di Emma Bonino, il Psi e il Pri, e fa parte della coalizione in appoggio a Stefano Bonaccini.

“Mi piacerebbe che da qui partisse un messaggio al Paese, ovvero che non ne possiamo più di bufale”, l’auspicio della Bonino, convinta che “questo sia un test certamente locale, ma avrà anche una portata nazionale molto forte“. La Bonino ha, dunque, chiesto “una campagna elettorale cortissima, ma intensissima”, nella quale “non avremo soldi e una delle attività sarà quello del fundraising”.

Cazzola ha ribadito la sua posizione contraria a Matteo Salvini: “Gli ho detto un ‘vaffa’ in diretta tv e ci tengo a ripeterlo, voglio giocare nella squadra contraria a lui”. E ha aggiunto: “La Borgonzoni è molto diversa dai grandi presidenti di Regione presentati dalla Lega, Salvini ha fatto un’offesa ai suoi elettori, facendo senatore il suo cavallo come Caligola“.

🔴 BONACCINI candida il “democratico” CAZZOLA, come capolista, contro la Borgonzoni in Emilia Romagna!

Ascoltate cosa dice e come offende Matteo Salvini e la Lega!

Sono alla frutta, al PD restano solo le offese e zero argomenti!#TUTTIACASA #BorgonzoniPresidente pic.twitter.com/U6Kvlo3Pu1

— Massimo Bitonci (@massimobitonci) December 27, 2019