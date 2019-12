Recensione Bitcoin Revolution 2

Il robot di trading Bitcoin Revolution è stato progettato per prendere decisioni sul mercato delle criptovalute al posto dei propri utenti, speculando e guadagnando sulla volatilità dei prezzi. Questa app afferma di essere in grado di generare migliaia di profitti al giorno, con un livello di precisione di poco inferiore al 90%. Sarà vero? Nella nostra recensione di Bitcoin Revolution scopriremo se tutto questo è vero o si tratta dell’ennesima bufala.

Cos’è Bitcoin Revolution

Bitcoin Revolution è un sistema in grado di generare migliaia di dollari di profitto online, lanciato sul mercato nel 2017, ma già popolare in tutto il mondo. Gli sviluppatori affermano che questa piattaforma sia in grado di anticipare di una piccolissima frazione di tempo i movimenti di mercato. Per questo motivo, riesce a piazzare nella maggior parte dei casi, trade che si dimostreranno redditizi con il passare del tempo. Come ci riesce? Grazie al suo algoritmo. A detta degli sviluppatori di Bitcoin Revolution questo è il software per il trading di criptovalute più veloce del mercato.

Bitcoin Revolution è una truffa?

Hai sentito parlare di Bitcoin Revolution su internet, social media, Facebook o altrove? Non c’è da meravigliarsi, la sua popolarità oggi è incredibile. Probabilmente ne hai sentito parlare anche in qualche notiziario finanziario e di certo, ci sono filmati online che ne mostrano la messa in onda, almeno nei paesi anglosassoni. Alcune delle celebrità più popolari che ne hanno parlato sono Richard Branson e l’iracondo chef inglese Gordon Ramsay. Tutto questo ci fa pensare, che Bitcoin Revolution non possa essere una truffa, anzi, dopo i nostri test, possiamo confermare al 100% che il software sia affidabile.

Quali vantaggi offre Bitcoin Revolution

La piattaforma è in grado di offrire ai propri operatori diversi vantaggi. L’elevata precisione e redditività, ovviamente, sono quelli più evidenti, tuttavia, altre funzionalità e caratteristiche hanno reso questo software così famoso tra gli operatori più e meno esperti. Quali? Ecco un breve elenco:

Tasso di redditività che sfiora il 90%

Piattaforma completamente gratuita

Sicurezza e affidabilità al 100%

Caratteristiche chiave di Bitcoin Revolution

Sono diverse le caratteristiche chiave offerte da Bitcoin Revolution a tutti coloro che decidono di utilizzare la sua piattaforma. Non potendole elencare tutte, ecco quelle più importanti.

· Payout

Sul sito web ufficiale di questa piattaforma, possiamo leggere testimonianze di persone che affermano di aver guadagnato oltre mille dollari al giorno. Questi pagamenti possono essere prelevati in qualsiasi momento. Tuttavia, abbiamo motivo di credere che con un deposito minimo di 250$ i guadagni giornalieri siano notevolmente ridotti.

· Sistema di verifica

Dopo aver aperto il proprio account gratuito, effettuato il deposito e iniziato a guadagnare, arriva il momento di prelevare i propri fondi. Prima di farlo però, sarà necessario verificare la propria identità per una questione legale e per evitare frodi. Il sistema di verifica offerto è semplice e veloce. Basta verificare la propria identità con quella riportata sulla carta di credito utilizzata per effettuare il deposito.

· Prelievo del denaro

Oltre a condurre diversi test sulla piattaforma, abbiamo anche prelevato denaro. La richiesta è stata elaborata entro 24 ore. I prelievi possono essere richiesti in qualsiasi momento, in qualunque giorno della settimana. Poco dopo, sarete già in grado di visualizzare i soldi sul vostro conto bancario. Più facile di così!

Conclusioni

La brutta reputazione di cui godono alcune piattaforme online per il trading di criptovalute, di sicuro non scalfiscono il buon nome che Bitcoin Revolution è riuscito meritatamente a crearsi in così poco tempo. È chiaro però, che il trading resta una pratica finanziaria rischiosa e per questo motivo, consigliamo soprattutto ai non addetti ai lavori, di iniziare con un deposito minimo e di rischiare solamente ciò che ci si può permettere di perdere.