Recensione Bitcoin Code 2

Steve McKay è l’ideatore e sviluppatore del software di trading automatico noto come Bitcoin Code. Questo software è in grado di generare un reddito passivo, anche quando gli utenti non sono davanti al monitor. Come fa? Ve lo spieghiamo nel corso della nostra recensione. Inoltre, verificheremo la veridicità di certe affermazioni che abbiamo letto online, come la possibilità di guadagnare oltre 1000$ al giorno. Sarà vera una cosa del genere? Scopriamolo insieme.

Cos’è Bitcoin Code

Se non hai mai sentito parlare di Bitcoin Code, probabilmente è perché ti stai avvicinando al mondo dei robot per il trading automatico solo adesso. Questo software, infatti, gode di un’ottima fama tra i professionisti, soprattutto perché monitora il mercato automaticamente e fornisce segnali di trading redditizi. I professionisti, per fare il suo stesso lavoro, impiegano manualmente molto più tempo, risorse e lavoro. Gli strumenti di trading offerti da Bitcoin Code conducono alla libertà finanziaria, anche se c’è bisogno di un po’ di tempo. Diffidate da chi vi dice che il suo programma funziona nel 100% dei casi, è praticamente impossibile a causa della volatilità del mercato.

Bitcoin Code è una truffa?

Abbiamo letto alcune testimonianze di persone che affermavano che questo software fosse semplicemente una truffa. Noi pensiamo semplicemente che queste testimonianze non siano veritiere. Probabilmente sono state scritte da qualcuno della concorrenza, o qualche sprovveduto che ha investito molti soldi e ha perso tutto in pochi giorni, non sapendo gestire la piattaforma. È per questo motivo, che oltre a consigliare di depositare solo denaro che ci si può permettere di perdere, consigliamo anche di iniziare con un deposito minimo di 250$.

I vantaggi offerti da Bitcoin Code

Bitcoin Code è dunque una piattaforma affidabile e sono già molti gli utenti che la utilizzano. Ma qual è il vero motivo del suo successo? Quali sono i vantaggi offerti da questo software rispetto ad altri? Continua a leggere!

La piattaforma non prevede costi di iscrizione o gestione

Offre molteplici modalità di pagamento/prelievo

La piattaforma è facile da utilizzare

L’assistenza clienti è disponibile 24/7

Le caratteristiche principali di Bitcoin Code

Molti utenti utilizzano questa piattaforma per i numerosi vantaggi che offre, ma anche per via delle eccellenti caratteristiche chiave. Il suo programmatore ha pensato davvero a tutto, ecco in breve ciò che la piattaforma può offrire agli investitori:

· Nessuna commissione nascosta

Per iniziare a fare trading con Bitcoin Code è necessario iscriversi. La registrazione è gratuita e a differenza di altre piattaforme, non viene richiesto il pagamento di un costo mensile di gestione.

· Assistenza clienti

L’assistenza clienti della piattaforma è eccellente. Abbiamo testato i suoi agenti in modi diversi, contattandoli sia in chat dal vivo che tramite l’indirizzo email di supporto. In entrambi i casi, abbiamo risolto velocemente i nostri dubbi. Gli agenti sono professionali e cordiali.

· Broker

Bitcoin Code non gestisce direttamente i vostri fondi, ma lo fa tramite una società di intermediazione, detta anche Broker. I broker con cui collabora la piattaforma sono sicuri e affidabili. Anzi, sono essi stessi che si preoccupano di verificare periodicamente il corretto funzionamento di Bitcoin Code.

· Prelievi

È possibile prelevare il proprio denaro in qualsiasi momento, 24/7. Il processo è semplice e diretto. Inoltre, se non diversamente specificato, i soldi verranno accreditati direttamente sul metodo di pagamento scelto al momento del deposito iniziale. Se avete depositato tramite bonifico, ad esempio, i soldi li riceverete direttamente sul vostro conto bancario.

Conclusioni

Bitcoin Code è stato esaminato con attenzione dai nostri esperti. Al termine della nostra recensione, possiamo affermare con certezza che si tratta di una piattaforma sicura e affidabile. Non guadagnerete 2000$ al giorno investendo solo 250$, ma cifre più basse. Tuttavia, si tratta pur sempre di un reddito passivo. Poi, col passare del tempo, potreste arrivare anche alla libertà finanziaria.