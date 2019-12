Marocchina scomparsa nel Padovano, marito indagato per omicidio

Condividi

Samira, il marito della donna scomparsa a Stanghella è indagato per omicidio. Possibile svolta nelle indagini sulla scomparsa di Samira El Attar, la donna di 43 anni sparita nel nulla la mattina del 21 ottobre da Stanghella (Padova), dopo aver accompagnato la figlioletta all’asilo e aver fatto visita a una vicina. Gli inquirenti avrebbero accantonato le altre ipotesi (tra cui l’allontanamento volontario, il sequestro di persona e l’incidente stradale) e iscritto sul registro degli indagati indagati il marito della donna, Mohammed Barbri, con le accuse di omicidio e occultamento di cadavere. Le indagini puntano dunque in una direzione precisa: Samira sarebbe stata uccisa.

Il marito della donna si è sempre dichiarato innocente, ma in questi due mesi la sua figura è stata al centro di molti sospetti. Il 9 dicembre scorso Babri ha allertato i carabinieri riferendo di aver ritrovato uno stivaletto appartenente a Samira lungo la statale 16, a poca distanza da casa. L’uomo avrebbe fatto recuperare anche un portachiavi della donna nascosto tra l’erba. Da questi pochi elementi il suo atteggiamento sembrerebbe collaborativo, ma i punti su cui bisognerà far chiarezza non mancano.

La scomparsa della donna denunciata solo 24 ore dopo