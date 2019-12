Vergognosa indifferenza ha consentito alla Germania di affamare il popolo greco

Johnson a valanga – Ogni qual volta un popolo libero e forte può esprimersi democraticamente con il voto dice un secco no all’oligarchia globalista! La vita reale si prende così la sua grande rivincita sulle mistificazioni e le fumisterie dei padroni del vapore! Nel caso britannico poteva il glorioso popolo capace di resistere da solo sotto gli immani bombardamenti della Germania di Hitler piegarsi al quarto Reich economico finanziario impropriamente chiamato UE? Giammai! E così è stato!

Per rispetto ai bambini di Coventry che morirono a centinaia sotto le bombe omicide tedesche! Per rispetto ai caduti del D DAY! E indirettamente per rispetto di tutte le innumerevoli vittime dell’imperialismo tedesco sempre distintosi per brutalità e ferocia come ben sanno i nostri fratelli maggiori Ebrei o coloro che ricordano Marzabotto, Cefalonia e le Fosse Ardeatine!

Solo una straordinaria mancanza di dignità e memoria storica può indurre noi italiani a chinare il capo e votare la nostra sottomissione economica con il MES! Solo una vergognosa indifferenza ha potuto consentire alla Germania di affamare il popolo greco provocando indirettamente la morte per stenti di centinaia di bambini ellenici! Ma per fortuna come fu nel 40, anche in questa fine del 2019 la Gran Bretagna sa dire un secco No alla prepotenza alemanna!

