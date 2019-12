Droga nella manovra e conciliaboli segreti, Quirinale dovrebbe farsi sentire

Però ammettiamolo, la droga non l’hanno tassata. Anzi, ne aiutano la diffusione e non esitano ad utilizzare il veicolo di una manovra economica blindata per continuare nella loro opera dissennata. Sono i ministri e la maggioranza di governo a farci precipitare in un abisso sconcertante, ingiustificato, irresponsabile. Perché inserire la norma sulla cannabis in una manovra che sarà approvata col voto di fiducia al Senato e semplicemente ratificata dalla Camera a causa dei loro ritardi, è vergognoso. Senza alcun dibattito pubblico, ma nei conciliaboli segreti di Conte e soci. La cupola di governo decide la soglia oltre la quale la cannabis è droga. Sotto quel limite, tana libera tutti.

Non bastava cominciare l’anno 2020 con l’aumento dell’Ires. E poi ritrovarsi tra gennaio e marzo la tassa sulla fortuna, a luglio quella sulla plastica e sulle auto aziendali e a ottobre il sacrificio fiscale sulle bibite gassate. Sullo sfondo le accise sulla benzina. Ora, improvvisamente, la botta di vita per far crescere il Pil con il contributo decisivo di chi si droga. Alla faccia delle norme etiche per tutelare la salute.