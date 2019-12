Brexit, gli insulti di Friedman agli elettori britannici

Quelli che sanno tutto, come Alan Friedman. Detta lezioni a chiunque e oggi si cimenta persino sulla Brexit insultando il popolo britannico. La sentenza è pubblicata sulla sua gazzetta personale, Twitter. Caracollando alla Stanlio e Ollio, Friedman dice che “l’Europa non deve temere la Brexit”. Ma solamente “avere pietà per i poveracci che hanno votato per farsi del male, prima con la Brexit nel 2016 e ora votando per un bugiardo di nome Johnson”.

Vuole decidere lui al posto del popolo – Sbaglia tutto in Italia, fa il bis anche Oltremanica, ma andandoci davvero pesante. Non si capacita, Friedman, che l’elettore ragioni con la propria testa e non con la sua, accecato com’è dalla faziosità verso le scelte opposte a quelle elitarie per le quali stravede. Insomma, è uno di quello che è pronto a concedere al popolo la sovranità solo quando vota come vuole lui.