Feltri: “In GB la sinistra è morta di vecchiaia e in Italia si avvia verso l’obitorio”

Vittorio Feltri (Direttore Libero): “Boris Johnson è una persona molto colta ed è in grado di connettersi con il popolo, quindi penso che farà benissimo. Secondo me la Brexit sarà una cosa ottima. In Inghilterra la sinistra è morta di vecchiaia e in Italia si è avviata verso l’obitorio”.

