Migranti, Del Re (M5s): corridoi umanitari in tutta Europa

“Vorremmo” che il modello dei corridoi umanitari, sviluppato in Italia, “diventasse un patrimonio europeo a tutti gli effetti”. Lo dice la viceministra agli Affari Esteri e alla Cooperazione internazionale Emanuela Del Re, a margine del convegno ‘Corridoi umanitari, la strada da seguire’, organizzato a Bruxelles da Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare del Movimento 5 Stelle e vicepresidente del Pe.

“Abbiamo verificato che questo è un modello assolutamente vincente, che mette sicurezza e protezione in un connubio perfetto”, ha sottolineato Del Re. La viceministra ha ricordato che il progetto dei corridoi umanitari “si basa sull’idea che identificando le persone veramente vulnerabili” e “facendo in modo che possano poi viaggiare in sicurezza verso l’Italia”, permette a queste ultime di “arrivare e avere un progetto di vita già pronto, e quindi poter integrarsi riuscendo a sostenersi autonomamente dal punto di vista economico” e integrandosi.