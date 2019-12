Fico: questa legislatura deve durare cinque anni

Condividi

La legislatura deve durare cinque anni. E’ questo il messaggio che arriva dal presidente della Camera Roberto Fico in occasione dei tradizionali saluti con la stampa parlamentare prima delle festività natalizie. “La legislatura deve durare per un tempo minimo di cinque anni. Non fa bene al Paese. Non possiamo essere in una campagna elettorale perenne”, ha spiegato Fico che ha poi precisato: “Puntualmente nella storia anche recente nostra, l’uomo solo al comando non ha risolto nulla, anzi è poi toccato alle democrazie risolvere i problemi”.

Quanto al Meccanismo europeo di stabilità, Fico ha premesso di non voler intervenire “nel merito”, ma ha proseguito sottolineando: “più abbiamo un’Europa forte che riesce a parlare una con voce chiara su tematiche importanti, più abbiamo possibilità di andare avanti, senza negare i problemi che abbiamo, senza negare che l’Europa vive un momento di crisi, e che quindi va riformata”. Agenzia Nova

Seguiteci sul Canale Telegram https://t.me/imolaoggi sul

Seguiteci sul Social VK https://vk.com/imolaoggi sul

Condividi l'articolo