Il Pd vuole eliminare il concetto di famiglia

“Ci credete??? Nella riforma sanitaria che stiamo approvando in Friuli Venezia Giulia abbiamo inserito la centralità della famiglia. Il PD presenta emendamenti per TOGLIERE LA PAROLA FAMIGLIA e chiamarla RETE FORMALE E INFORMALE DELLA PERSONA. Questa è la sinistra! E poi ci raccontano che non vogliono attaccare la famiglia…” (Massimiliano Panizzut)

La ridicola risposta del Pd che, come solito, si dà la zappa sui piedi:

“Se leggeste la norma potreste scoprire che si tratta di un allargamento (le reti prevedono la famiglia come nucleo centrale) delle tutele in ambito sanitario. Quando stai male il sistema si occupa anche dei tuoi familiari. Qualcosa in contrario? “ Allora che bisogno ci sarebbe di sostituire la parola famiglia? Sarebbe bastato aggiungere!, non sostituire!

