Estremismo islamico, espulso albanese

Ha avviato un processo di radicalizzazione islamica nella Marca trevigiana e per questo è stato espulso dall’Italia. Florian Saraci, 32enne albanese residente a Villorba (in provincia di Treviso), è stato accusato dalle forze dell’ordine di essere un potenziale terrorista. Di recente, inoltre, ha subito anche una condanna per stalking per maltrattamenti alla compagna.

Nelle ultime ore, infatti, la Questura di Venezia – in collaborazione con quella di Treviso – ha eseguito l’ordinanza di espulsione dal territorio italiano ai danni di Saraci, considerato “soggetto pericoloso” per l’ordine pubblico per via della sua conversione alla religione islamica.