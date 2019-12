Ecco come la Germania rimanda i migranti in Italia

Condividi

Qualche settimana fa Quarta Repubblica ha raccontato come i servizi segreti tedeschi sono venuti nel nostro Paese per scegliersi i migranti da accogliere lasciando all’Italia quelli considerati “pericolosi”. Durante la puntata di ieri ecco un’altra inchiesta che riguarda i rimpatri dei migranti dalla Germania. Tutto questo mentre il governo giallorosso esulta per l’accordo di Malta sulla redistribuzione.

nicolaporro.it

Seguiteci sul Canale Telegram https://t.me/imolaoggi sul

Seguiteci sul Social VK https://vk.com/imolaoggi sul

Condividi l'articolo