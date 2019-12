La sinistra in crisi agita lo spauracchio del “pericolo fascista”

Che la maggior parte degli italiani rivolga le sue preferenze verso la destra e specialmente verso la Lega di Matteo Salvini e Fratelli d’Italia di Gloria Meloni è più che assodato come è più che scontata la reazione ostile della sinistra.

Sulla Lettera Politica N. 795 del Centro Culturale L’Officina, lo scrittore e politico veronese, Paolo Danieli, dedica un suo articolo proprio a tale argomento.

Quanto fascismo nel sangue della destra? Lo ha chiesto la trasmissione “Piazzapulita” condotta da Corrado Formigli. L’intento, dato che è stata posta nell’ambito del servizio “Verona nera” che, partendo dal “caso Balotelli”, voleva dimostrare come questa città sia caratterizzata da una massiccia presenza di fascisti, era anche quello di insinuare il dubbio che in Fratelli d’Italia vi sia del fascismo.

E’ sempre così. Quando la destra avanza e la sinistra è in crisi ecco comparire “il pericolo fascista”. E’ una vecchia tecnica: per superare le proprie difficoltà, per distrarre l’opinione pubblica dai veri problemi si agita un pericolo comune, un nemico immaginario.