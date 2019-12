Gentiloni: criticare il Mes può alimentare rischi sui mercati

“Non c’è alcun motivo tecnico o politico per definire” l’intesa sulla riforma del fondo Salva-Stati “un rischio per l’Italia”: lo ha affermato il neo Commissario Ue per gli Affari economici e monetari, Paolo Gentiloni, del “compromesso” che “è stato raggiunto nel giugno scorso”.

“Non vedo ragioni che possano spingere un singolo Paese a bloccare l’intesa sul Mes“, ha aggiunto l’ex premier in un’intervista al Corriere della Sera. “La posizione italiana la chiarirà il presidente del Consiglio lunedì alle Camere”, ha spiegato Gentiloni, “da Commissario europeo posso dire che la riforma di cui si parla è stata fatta per introdurre un ombrello protettivo in caso di crisi bancarie non gestibili con gli strumenti attuali. Si tratta di un obiettivo positivo. Le modalità sono state negoziate tra l’autunno del 2018 e il giugno 2019″.

Il neo commissario ha sottolineato che l’ultima parola, “spetterà ai parlamenti”. “Sull’Italia mi limito a dire che non ha bisogno di ombrelli, né per le sue banche, né per il suo debito, che va ridotto ma è perfettamente sostenibile”, ha assicurato, “invece, descrivere l’intesa sul Mes come un rischio o addirittura un complotto contro l’Italia può alimentare rischi sui mercati che oggi non esistono”. rainews.it

