Germania: Daimler taglia 10mila posti di lavoro

Condividi

La casa automobilistica di Stoccarda punta a ridurre l’organico di 10mila posti nei prossimi due anni per finanziare la transizione elettrica. Mentre l’Europarlamento chiede limiti ancora più stringenti alle emissioni.

Come scrive ilsole24ore.com, Daimler lega la sua decisione al piano per finanziare la costosa transizione elettrica. L’intervento, come ha precisato il capo del personale di Daimler, Wilfried Porth, prevede almeno 10mila posti di lavoro in meno entro il 2022. Una parte dei tagli avverrà tramite mancate sostituzioni, un’altra parte grazie a prepensionamenti e uscite volontarie.