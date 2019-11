Erdogan contro Macron: “controlli la sua morte cerebrale”

Il presidente francese, Emmanuel Macron, dovrebbe controllare “la sua morte cerebrale” prima di parlare di “morte cerebrale della Nato”. Lo ha dichiarato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, intervenendo oggi durante un evento presso l’Università di Marmara ad Istanbul, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa turca “Anadolu”.

Facendo riferimento alle dichiarazioni fatte nei giorni scorsi da Macron sulla “morte cerebrale” dell’Alleanza atlantica e sull’operazione militare turca nella Siria nordorientale. “Presidente francese Macron, te lo sto dicendo ora dalla Turchia e te lo dirò alla Nato: prima controlla la tua di morte cerebrale”, ha dichiarato Erdogan. Il presidente turco ha inoltre dichiarato che “la Francia non ha il diritto e l’autorità di essere in Siria”, dato che il governo siriano non ha chiamato i militari francesi nel suo paese.