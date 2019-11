UE, Sassoli: Mogherini ha promosso nostri valori in tutto il mondo

Il presidente del parlamento UE, David Sassoli (Pd), ringrazia Federica Mogherini (Pd) “per l’eccellente collaborazione con il Parlamento europeo come Alto rappresentante UE per esteri e sicurezza. Hai contribuito a garantire la protezione dei nostri interessi e la promozione dei nostri valori in tutto il mondo”