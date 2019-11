Sovranità, Meluzzi: se la chiedono gli europei è ‘malattia’, per gli africani è un diritto

Prof. Aleassandro Meluzzi: “Elettrochoc soft e ossitocina per abbattere le ultime resistenze del italiani all’invasione afroislamica. Secondo un tal Recalcati chi vuole dissentire è matto per UE; solo gli africani hanno diritto a sovranità e autodeterminazione! Siamo alla follia. (Mogherini: totale rispetto per la sovranità dell’Algeria)