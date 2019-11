Mogherini: totale rispetto per la sovranità dell’Algeria

Condividi

Federica Mogherini: “Il nostro rispetto per la sovranità e l’autonomia dell’Algeria è totale (…) Spetta agli algerini e solo a loro decidere il presente e il futuro del loro paese”.

Perché questo totale rispetto viene negato agli Italiani, privati sia della sovranità che dell’autonomia?

Perché i sovranisti italiani vengono chiamati “malati” e quelli algerini invece vengono rispettati?

🇪🇺 🇩🇿 "Notre respect pour la souveraineté et l'autonomie de l'Algérie est total (…) C'est aux Algériens et à eux seulement de décider du présent et du futur de leur pays" @FedericaMog @Europarl_EN #EPplenary pic.twitter.com/zzg8BlEkIH

— European External Action Service – EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) November 28, 2019