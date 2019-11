Inchiesta Open, Anm contro Renzi: “Gravissimi attacchi ai magistrati”

Affondo di Matteo Renzi sul caso Open: “Quello che è accaduto ieri mattina all’alba costituisce un vulnus clamoroso nella vita democratica del Paese. Chi non reagisce oggi accetta che si metta in discussione il principio della separazione dei poteri che è una colonna del sistema democratico occidentale. E lascia che siano i magistrati a decidere che cosa sia un partito e cosa no”, afferma l’ex premier in una Enews straordinaria in cui si chiede: “Siamo o non siamo un paese in cui vige la separazione dei poteri?”. “Non sto attaccando l’indipendenza della magistratura, ma sto difendendo l’indipendenza della politica”, chiarisce.

Anche in precedenza in un post su Fb, Renzi era andato all’attacco: “Chi decide oggi che cosa è un partito? La politica o la magistratura? Su questo punto si gioca una sfida decisiva per la democrazia italiana. Chiameremo in causa tutti i livelli istituzionali per sapere se i partiti sono quelli previsti dall’articolo 49 della Costituzione o quelli decisi da due magistrati fiorentini”. Su fb Matteo Renzi torna all’attacco sull’inchiesta Open sostenendo che “due giudici fiorentini decidono che Open non è una fondazione ma un partito. E quindi cambiano le regole in modo retroattivo”. ANSA